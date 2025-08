PSG : Dembélé snobé pour un «joueur incroyable» ?

Le 22 septembre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d’or au théâtre du Châtelet à Paris. Auteur d’une magnifique saison, Ousmane Dembélé fait figure de grand favori mais il pourrait toutefois y avoir une surprise. En effet, Lamine Yamal n’a pas à rougir lui aussi et, du point de vue de son coéquipier Gavi, il mériterait cette récompense tant il est un « joueur incroyable ».

Lamine Yamal en embuscade

Ousmane Dembélé fait donc office de grand favori pour le Ballon d’or, mais Lamine Yamal n’est pas en reste. À tout juste 18 ans, l’Espagnol est la nouvelle sensation du football et le moindre de ses gestes fait le tour du monde. Cela ne serait donc pas un scandale de le voir gagner, c’est en tout cas l’avis de son coéquipier Gavi, qui s’est confié à AS. « J’espère qu’il gagnera. S’il ne gagne pas cette année, il a 18 ans et il est très jeune. Être parmi les favoris est quelque chose d'unique. Je suis content de ce qu'il fait avec nous. C'est un joueur incroyable. Il progresse de jour en jour. Il est incroyable à l'entraînement. Il doit continuer comme ça, avec cet état d'esprit, et je suis sûr que s'il ne remporte pas le Ballon d'or cette année, il en gagnera beaucoup plus à l’avenir. »