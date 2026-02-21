Plus fort que Messi, Cristiano Ronaldo et Mbappé : «celui qui m'a le plus impressionné...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Des champions du monde, d'Europe et vainqueurs du Ballons d'or réunis. Cependant, aucun d'entre eux n'est le meilleur joueur aux yeux d'un coéquipier qui les a côtoyé pendant quelque temps en clubs. Ce gardien international est passé aux aveux.

En l'espace de 10 ans, un international sud-américain a eu la possibilité de défendre les couleurs de deux grands noms du football européen. A commencer par le Real Madrid où son quotidien se résumait à s'entraîner et évoluer avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Gareth Bale. Des stars du football mondial avec un CV particulièrement etoffé. Son changement de club lui a permis, après avoir côtoyé Ronaldo, de vivre aux côtés de son rival de longue date : Lionel Messi.

🇧🇷 "Les supporters parlent de lui comme si c’était un joueur brésilien"



Longtemps critiqué pour sa relation avec Neymar, Mbappé a conquis les supporters brésiliens cette semaine en soutenant Vinicius.https://t.co/Og5rnW7EGG — RMC Sport (@RMCsport) February 20, 2026

«En terme de talent sur le terrain, Neymar m'a beaucoup impressionné» En 2019, Keylor Navas déposait ses valises dans la capitale parisienne. Du Real Madrid au PSG, de Valdebebas au Camp des Loges et de Karim Benzema à Kylian Mbappé, le changement de décor a été important. Néanmoins, au milieu de tous ces champions, le meilleur n'est autre... que Neymar ! « Vous partez au PSG en 2019 et vous avez côtoyé Messi, Neymar et Mbappé après avoir joué avec Cristiano, Benzema, Bale, Di María... Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Nous parlons ici de grandes stars et des meilleurs joueurs de ces dernières décennies, mais en terme de talent sur le terrain, Neymar m'a beaucoup impressionné ».