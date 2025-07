Pierre Ménès, il finit à poil sur Canal +

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Connu pour ses prises de parole tranchantes et son humour bien à lui, Pierre Ménès n’hésite jamais à replonger dans ses souvenirs de terrain. Dans une séquence pleine d’autodérision sur sa chaîne Youtube, l’ancien chroniqueur phare de Canal Football Club est revenu sur une anecdote improbable vécue avant un Guingamp/PSG en 2015.

Invité à se remémorer ses années de terrain et de télévision, Pierre Ménès a partagé une scène cocasse, vécue à l’époque où il couvrait les matchs de Ligue 1 pour Canal+. Une époque où l’ambiance entre journalistes, arbitres et dirigeants de chaînes pouvait donner lieu à des moments inattendus, voire franchement loufoques.

Ménès réveillé par un arbitre

« C’était une sortie spéciale de Canal sur un Guingamp/PSG. L’arbitre Saïd Ennjimi était venu me réveiller dans ma chambre avec la complicité de Karim Nedjari, notre directeur des sports et aujourd’hui chez RMC. Je dormais comme un bébé, en plus à poil », raconte Ménès.