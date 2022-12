Pelé, Messi, Zidane… Quel est le plus grand joueur de l’histoire ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pendant de longues années, Pelé a été considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, un débat relancé par la suite avec les prouesses de Diego Maradona, puis les prestations éblouissantes de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans l’ère moderne. Alors que le Roi vient de s’éteindre, quel est pour vous le GOAT du football ?

Le Roi est mort, vive le Roi. Pelé s’est éteint ce jeudi 29 décembre 2022 à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer du côlon. De quoi provoquer une pluie d’hommages pour celui qui aura marqué l’histoire du football et du sport dans son ensemble au cours de sa carrière, avec ses trois titres de champion du monde remportés sous le maillot de la Seleção (1958, 1962, 1970) et ses 1283 buts, chiffre qui varie selon les sources. La Fifa compte 1281 réalisations en 1363 rencontres disputées (comprenant les nombreux matchs amicaux qu’il a disputés) tandis que la légende brésilienne assurait en avoir inscrit deux de plus, record validé par le Guiness World Guiness . Mais l’important est ailleurs au moment de revenir sur la légende Pelé.

« Pelé a tout changé »

Attaquant moderne avant l’ère moderne, Pelé apparaissait comme le joueur complet par excellence, bon des deux pieds, de la tête, capable de dribbler et de distiller des caviars à ses coéquipiers. Alors que l’époque est au spectacle, Pelé a inventé nombre de gestes réutilisés depuis par les meilleurs joueurs de la planète. « Je dirais qu'avant Pelé, le football était juste un sport , saluait Neymar dans un message publié sur Instagram jeudi soir. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. » Pendant longtemps, l’emblématique numéro 10 auriverde n'a eu aucun égal, décrit comme le plus grand de tous les temps, ne laissant pas de place à un débat qui a ensuite pris de l’ampleur au fil des années.

PSG : Le vibrant hommage de Neymar à Pelé https://t.co/gXPNDs1zB5 pic.twitter.com/WlL5AWpqw0 — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Messi, Maradona… Quels rivaux pour Pelé ?

Si personne n’a encore réussi l’exploit de remporter à trois reprises la Coupe du monde comme Pelé, certains joueurs sont tout de même parvenus à tirer leur épingle du jeu pour hisser leur nom dans le débat du GOAT, à commencer par Diego Maradona. Tout ou presque opposait l’Argentin à son ainé brésilien, hormis un talent exceptionnel. El Pibe de Oro a marqué de son empreinte comme jamais le Mondial 86 remporté par l’ Albiceleste , faisant de lui à jamais un mythe et un personnage à part entière.



Ces dernières semaines, le nom de Lionel Messi a pris de l’épaisseur au moment de s’interroger sur le plus grand joueur de l’histoire, La Pulga ayant enfin réussi à décrocher la Coupe du monde au Qatar. « Tout le monde a sa propre opinion, mais il ne fait aucun doute pour moi que Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps , assurait pour sa part Pep Guardiola après la troisième victoire de l’Argentine dans un Mondial. Bien sûr, des gens ont vu jouer Pelé, Di Stefano ou Maradona et sont sentimentalement attachés à ce qu'ils ont fait comme joueurs. Mais je ne pense pas qu'un footballeur puisse rivaliser avec ce qu'a fait Messi. » L’attaquant du PSG dispose du palmarès le plus complet avec quatre Ligues des champions, une Copa America et sept Ballons d’Or au compteur. La classe d’un Johan Cruyff ou d’un Zinedine Zidane entre également en compte lorsqu’on tente d’établir un classement difficilement réalisable compte tenu de la différence des époques.

« Ce n’est pas de ma faute mais je pense que Pelé était meilleur qu’eux », estimait le Brésilien lui-même