«On a fini torse nu» : La soirée qui a «régalé» ce joueur de l’OM !

Depuis des années, l’OM n’a pas mis la main sur un trophée. En Ligue 1, les Marseillais courent après le titre depuis plus de quinze ans. Lors du dernier titre de champion de France, les joueurs du club phocéen avaient fait une grosse soirée qui avait marqué les esprits et certains avaient même terminé torse nu.

Est-ce que l’OM remportera un trophée cette saison ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais en Ligue 1 cela semble mal parti. Les coéquipiers de Leonardo Balerdi accusent déjà 14 points de retard sur le PSG, qui est leader, et ils pointent actuellement à la quatrième place. En revanche, il y aura peut-être un coup à jouer en Coupe de France, car les Marseillais sont qualifiés pour les quarts de finale et ils affronteront Toulouse le 4 mars prochain à domicile.

Les meilleurs souvenirs à Marseille de nos consultants (oui ça parle bien d'After 😜) 💙🤍 pic.twitter.com/mKJxnMIqfc — L1+ (@ligue1plus) February 22, 2026

« Je me suis régalé » L’OM court après un titre depuis 2011 et le Trophée des champions. Lors de cette saison, le club phocéen avait également mis la main sur le championnat et cela avait donné lieu à une grosse soirée, comme l’a révélé Souleymane Diawara sur le plateau de Ligue 1+. « Au-delà du titre, c’était l’after, la soirée après le match contre Rennes. Je me suis régalé, je me suis régalé. On a fini torse nu et tout. Quand ça va, c’est le meilleur club, mais quand ça va pas aussi, c’est chaud. »