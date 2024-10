Neymar, Mbappé, Zlatan… Le PSG a trouvé presque aussi bien pour 50M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir enchaîné les stars dans son effectif, le Paris Saint-Germain a décidé de se tourner désormais en priorité sur des jeunes joueurs à fort potentiel susceptibles de facilement s’intégrer dans le collectif. De quoi notamment justifier le recrutement de Bradley Barcola l’été dernier, auteur d’un gros début de saison avec des statistiques dignes de certains grands noms du club.

Arrivé l’an dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 50M€, Bradley Barcola n’a pas traîné avant de se faire une place au PSG, apparaissant comme la bonne surprise du dernier exercice avec 42 apparitions sous le maillot rouge et bleu. Barcola est appelé à prendre de l’importance dans la capitale, surtout après le départ de Kylian Mbappé qui n’a pas été remplacé. Et pour l’instant, l’ailier gauche de 22 ans se montre à son avantage.

Barcola fait comme Mbappé et les autres stars du projet QSI

Buteur à six reprises lors des six premières journées du Championnat de France, Bradley Barcola réalise un début de saison XXL en Ligue 1 et suit les traces des plus grosses stars du PSG version QSI. Comme le souligne le site officiel du club, seuls quatre joueurs ont fait mieux que l’ancien de l’OL : Zlatan Ibrahimovic (2016-2017), Edinson Cavani (2017-2018), Neymar Jr (2022-2023) et Kylian Mbappé (2022-2023 et 2023-2024). Ces derniers ont inscrit une réalisation de plus lors de leurs six premières apparitions sur une saison en Ligue 1.

Il peut faire mieux avant la trêve internationale

Le PSG affronte l’OGC Nice ce dimanche soir (20h45) en clôture de la 7e journée de Ligue 1, l’occasion pour Bradley Barcola d’améliorer ses statistiques et de s’inspirer un peu plus de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé. «Notre chance, c’est qu’il a une personnalité très équilibrée. Il est plein de bon sens, il est humble, il a de bonnes valeurs familiales, et ça se remarque, saluait Luis Enrique il y a quelques jours. C’est pour ça qu’il a pu gérer ces moments après Newcastle avec calme, alors qu’il avait raté des occasions. Et là, c’est le meilleur joueur du monde. C’est une version de Barcola très forte car il s’est amélioré mais il y a des hauts et des bas dans une saison. »