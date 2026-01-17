Zinedine Zidane à l’OM : Le clash pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Zinedine Zidane à l’OM, ça aurait pu arriver. En effet, en 1992, alors à l’AS Cannes, le Français est ciblé par le club phocéen, sans pour autant que ça aboutisse à quelque chose de concret. Ce sont finalement les Girondins de Bordeaux qui avaient la signature de Zidane et lors des négociations, un clash avec l’OM avait été révélé.

Après l’AS Cannes, Zinedine Zidane a donc évolué aux Girondins de Bordeaux. Ça aurait pu être l’OM. Alors que que ça aurait fait plaisir aux fans du club phocéen, ça n’a finalement pas vu le jour. La faute au comportement de Bernard Tapie ? Comme l’avait révélé l’ancien président de Cannes lors des négociations avec Bordeaux, il y a eu des tensions avec celui qui était le boss de l’OM à cette époque pour le transfert de Zidane.

« Tapie me fait ch… » C’est Alain Afflelou qui avait raconté cette anecdote sur le transfert avorté de Zinedine Zidane à l’OM. L’ancien président des Girondins de Bordeaux confiait pour L’Equipe en 2018 : « Rolland Courbis voulait un milieu gauche et me dit : « Il faut prendre Jean-François Daniel à Cannes. » Je contacte son président, Alain Pedretti, qui tombe en D 2 et me répond : « Je suis emmerdé, ma masse salariale est trop importante. » On fixe le prix de Daniel, et je lui demande : « Qu'est-ce que tu fais de Zidane ? Tu le vends à Marseille ? » Il me dit : « Non, Tapie me fait ch... il a fait savoir dans la presse qu'il le prenait pour 8 millions de francs. Du coup, plus personne ne s'y intéresse » ».