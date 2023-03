Zidane surpassé au PSG ? Il en rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’avenir de Christophe Galtier semble petit à petit s’écrire loin du PSG, plusieurs noms circulent pour le remplacer à l’image de celui de Zinedine Zidane qui serait le grand rêve du Qatar. Néanmoins, la piste menant à José Mourinho a également été évoqué ces derniers jours. Une rumeur qui fait rêver Jérôme Rothen.

Les temps sont durs pour Christophe Galtier dont l'avenir à la tête du PSG en vue de la saison prochaine semble s'obscurcir. A tel point que les discussions concernant son avenir vont bon train avec un nom qui fait figure de priorité : Zinedine Zidane. Néanmoins, d'autres coachs sont cités du côté du PSG à l'image notamment de José Mourinho. Et pour Jérôme Rothen, cela ne fait aucun doute, le Special One est l'homme de la situation.

Mourinho, l'homme de la situation pour Rothen

« D'abord, je ne demande pas que Christophe Galtier soit démis de ses fonctions. Mais si c'est le choix décidé par les dirigeants parisiens, en effet je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin que José Mourinho. C'est un entraîneur à poigne, un entraîneur qui a gagné et qui a beaucoup de vécu. Il sera respecté par tous les joueurs du vestiaire. Il ferait régner une discipline qui a bien disparu depuis X années au Paris Saint-Germain. Il pourrait recadrer des joueurs quand il y a des frasques nocturnes de la part de certains et que cela fait du bruit », confie l’ancien joueur du PSG au micro de RMC avant d’en rajouter une couche.

«C'est un put*** de passionné de football»