Zidane à l’OM, l’annonce qui va mettre le feu à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps présenté comme un acquéreur crédible pour l’OM, Mohamed Ajroudi n’a finalement jamais racheté le club à Frank McCourt. Cinq après avoir occupé l’espace médiatique, l’homme d’affaires franco-tunisien sort d’ailleurs du silence afin de présenter les ambitions qui étaient les siennes pour le club phocéen. A commencer par la signature de Zinedine Zidane.

L'été 2020 aura été animé à Marseille. En effet, Mohamed Ajroudi avait fait la tournée des médias pour présenter son projet de rachat de l'OM porté par Mourad Boudjellal. Et cinq ans plus tard, l'homme d'affaires franco-tunisien en dit d'ailleurs plus sur ses idées pour l'OM, notamment la signature de Zinedine Zidane.

Ajroudi confirme pour Zidane « L’OM est un grand club, avec un investisseur qui continue à mettre de l’argent. Mais nous, on espérait aller au-dessus, pour que l’OM soit une locomotive pour le sport dans le monde (…) Je n’ai pas de critiques à porter à tel ou tel dirigeant, il suffit de voir la situations des clubs. Moi j’avais un rêve. Mon rêve à moi c’était de récupérer Zidane parce qu’on l’a eu à l’AS Cannes. Les gens ne le savent pas, mais j’étais l’un des investisseurs de Cannes entre 1987 et jusqu’à 1992 », confie-t-il auprès de Thibaud Vézirian avant d’en dire plus sur son projet pour l’OM.