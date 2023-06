Zidane à l’OM, la condition est révélée

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on attend toujours de savoir qui sera le prochain entraîneur. Igor Tudor ayant décidé de claquer la porte, Pablo Longoria lui cherche actuellement un remplaçant. De nombreux noms circulent et sur la Canebière, on rêve de voir Zinedine Zidane débarquer. Cela est-il alors possible ? Pas forcément actuellement. Explications.

Après deux ans sans entraîner de club, Zinedine Zidane est à la recherche d’un nouveau projet. Ayant vu l’équipe de France lui passer sous le nez, Zizou a dû revoir ses plans. Cela ne devrait toutefois pas être trop difficile pour rebondir étant donné que sa cote reste toujours élevée. Partout en Europe, on rêve de Zidane. C’est le cas à Marseille.

OM : Guendouzi sur le départ ? Il répond cash https://t.co/ninSzPlqbI pic.twitter.com/1iM0Dwvt0C — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Zidane à l’OM ?

Zinedine Zidane futur entraîneur de l’OM ? On en salive sur la Canebière. L’enfant de la cité phocéenne semble toutefois encore très loin. Du moins tant qu’une vente de l’OM ne soit pas effective et qu’on change de direction Sur sa chaine Youtube, Thibaud Vézirian a ainsi expliqué à propos de Zidane.

« Zidane, c’est impensable en l’état actuel du club »