«Vexée», une star de l’OM a claqué la porte !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Drogba restera dans l'histoire de l'OM. En l'espace d'une année, l'international ivoirien avait réussi à se faire une place dans la légende marseillaise. Mais celle-ci aurait pu être beaucoup plus grande si la formation phocéenne avait décidé de le conserver à l'issue de la saison 2003/2004. Au micro de Zack Nani, le buteur est revenu sur son départ de l'OM.

Une idole était née. Lors de la saison 2003/2004, Didier Drogba parvenait à faire chavirer le Vélodrome. L'attaquant avait permis à l'OM de se qualifier pour la finale de la Coupe de l'UEFA avant de s'incliner face à Valence, avant de rejoindre Chelsea. Au micro de Zack Nani ce mercredi, Drogba est revenu sur son passage marseillais et notamment sur son arrivée.





Drogba a réalisé son rêve

« C'est comme si tu avais donné à un supporter de l'OM, des South Winners ou de Jean Bouin, un maillot marseillais et tu lui dis : tiens, tu vas jouer pour l'OM pendant un an. Il va tout donner, tout. Moi, c'était pareil. J'ai tout donné » a lâché Drogba. Mais au moment de commenter son départ, le buteur a admis qu'il ne souhaitait pas quitter l'OM.

Drogba revient sur son départ