Une star va quitter l’OM

Arnaud De Kanel

Recrue star de l'OM l'été dernier, Alexis Sanchez n'a pas encore clarifié son avenir. En conférence de presse, l'attaquant chilien avait même jeté un froid quant à une éventuelle prolongation de contrat, assurant qu'il attendait un projet ambitieux. Avec cette sortie, Jérôme Rothen estime que son départ est inéluctable.

Le feuilleton Alexis Sanchez risque d'animer les prochaines semaines de l'OM. Arrivé en rockstar l'été dernier, le Chilien ne sait pas encore s'il sera olympien la saison prochaine. « J’ai très envie de rester ici, je suis venu pour gagner des titres, je ne veux pas être 2e, je veux gagner. Je pense que j’étais plus tristes que les supporters, cela reste ancré en moi. On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra… », confiait-il en conférence de presse. Une mise en garde qui ne présage rien de bon selon Jérôme Rothen.

«Il connaissait le projet marseillais quand il est arrivé»

Sur les ondes de RMC , Jérôme Rothen a donné son avis sur la sortie d'Alexis Sanchez. « C’est déplacé ? Oui, ce n’est pas le moment. Qu'il soit bien placé pour en parler oui, c’est un joueur majeur. Il est en droit de dire certaines choses. Lui est en fin de carrière, mais il connaissait le projet marseillais quand il est arrivé. Il est arrivé à la grande surprise, mais s’il a pris le challenge c’est parce que l’OM était qualifié en Ligue des Champions, que l’OM lui offrait la possibilité de jouer la Ligue des Champions et d’être compétitif. Il n’a jamais demandé à Pablo Longoria : "Vous allez ma garantir un recrutement haut de gamme". Les finances du club sont comme ça aujourd’hui à l’OM », estimait l'ancien milieu de terrain du PSG. Une sortie qui en dit long sur ses envies en fin de saison.

«C’est pour préparer un départ»