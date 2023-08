Une star rejoint Mbappé au PSG, Luis Enrique va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un très long feuilleton, Kylian Mbappé semble finalement avoir accepté l'idée rester au PSG en faisant des concessions afin d'éviter un départ libre dans un an. Par conséquent, le crack de Bondy pourra évoluer aux côtés d'Ousmane Dembélé cette saison. Un duo qui promet d'être explosif comme l'affirme Daniel Riolo qui estime que c'est la seule chose qu'il manquait à Luis Enrique.

Contre toute attente, le PSG a décidé de réintégré Kylian Mbappé, qui est donc de nouveau à disposition de Luis Enrique. Un sacré rebondissement dans ce feuilleton qui va donc permettre au crack de Bondy d'évoluer aux côtés de son ami Ousmane Dembélé, fraîchement transféré au sein du club de la capitale. Et selon Daniel Riolo, cela pourrait bien faire toute la différence.

PSG : Le feuilleton Mbappé réglé en quelques minutes ? https://t.co/ZxySanDmAp pic.twitter.com/t9tgTCTqIB — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

«Des joueurs comme Dembélé et Mbappé vont faire cette différence»

« Après avoir vu le match (face à Lorient, 0-0, samedi), si vous êtes dirigeant, de façon cynique, vous vous dites: "peut-être qu’avec Dembélé à droite et Mbappé à gauche, cette équipe a une autre allure". On a vu une volonté et une détermination qu’on n’avait pas vues pendant un an sur le terrain. Pendant un an, on s’est largement embêté avec une équipe du PSG amorphe où rien ne se passait. Il a manqué des buts et peut-être que des joueurs comme Dembélé et Mbappé vont faire cette différence. Il faut que les deux parties jouent la diplomatie. Si on continuait avec Mbappé en tribunes au 31 août, c’était intenable. De toute façon, tu vas être coincé, autant être cynique et tu te sers du mec », lance le journaliste de RMC sur le plateau des Grandes Gueules , avant d'en rajouter une couche.

«Si vous mettez Mbappé d’un côté, Dembélé de l’autre, l’équipe n’avait pas la même allure»