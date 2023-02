«Une star doit partir», Messi et Neymar menacés au PSG !

Arthur Montagne

Après une première partie de saison durant laquelle la MNM a brillé, le trio offensif du PSG semble avoir plus de mal en ce début d'année. Les efforts défensifs de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ne sont pas suffisants pour garantir l'équilibre de l'équipe et Alain Roche estime donc qu'il est temps que le PSG se sépare de l'une de ses trois stars.

Le match nul arraché par Reims dans les arrêts de jeu au Parc des Princes dimanche (1-1) a été le symbole des carences actuelles du PSG, notamment sur le plan défensif. Et pour Alain Roche, le problème vient notamment de l'activité de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Qu'une seule solution, se séparer de l'un d'entre eux.

«Tu as un problème de travail défensif des trois de devant»

« Certes, tu as un problème de travail défensif des trois de devant, mais au milieu, ils ne récupèrent pas de ballons, leur créativité est limitée quand il n’y a pas Verratti et il y a un manque de variété dans le jeu », lâche l'ancien joueur du PSG dans les colonnes du Parisien avant de pointer du doigts les trois stars offensives.

«Il est impossible pour le club de jouer avec ses trois stars»