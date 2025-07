Une star au PSG : Le club lâche son verdict

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un attaquant vedette du Real Madrid bientôt au PSG ? La presse allemande par le biais de Sky Deutschland a fait état d'un intérêt du Paris Saint-Germain pour Rodrygo Goes (24 ans). La vérité serait tout autre selon la presse anglaise et le journaliste Mario Cortegana. L'étau se resserre autour du Brésilien.

Le Paris Saint-Germain sur les traces d'un coéquipier de Kylian Mbappé un an après avoir perdu le meilleur buteur de son histoire ? Au Real Madrid, Rodrygo Goes ne se sentirait plus chez lui et chercherait à trouver chaussure à son pied ailleurs après six années passées à la Casa Blanca.

Le PSG, pas du tout dans le coup pour Rodrygo Il est notamment question d'un transfert en Premier League pour Rodrygo et du côté d'Arsenal ou de Liverpool entre autres. Il en serait de même pour Tottenham ainsi que le PSG qui feraient également office de potentielles destinations pour l'international brésilien de 24 ans. Cependant, le Paris Saint-Germain ne serait finalement pas intéressé si l'on se fie aux témoignages de sources proches du club contactées par The Athletic.