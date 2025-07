Mercato : Un départ est validé au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG. Le gardien italien n'a pas toujours été convaincant depuis son arrivée en 2021 et le club pense à Lucas Chevalier, un profil différent, pour le remplacer. Le joueur de 26 ans a déjà refusé les avances de ses dirigeants et il semblerait qu'ils soient disposés à se séparer de Donnarumma. Pour Kevin Diaz, le PSG ne doit pas insister face à un joueur qui refuse les propositions.

Parfois critiqué pour ses erreurs techniques et son manque de régularité, Gianluigi Donnarumma sort tout de même d'une grande saison où il a semblé montrer qu'il était prêt à continuer. Mais depuis, les négociations stagnent et le PSG se concentre à chercher un autre profil séduisant, Lucas Chevalier. Pour Kevin Diaz, il est temps de laisser partir l'Italien.

Donnarumma poussé vers la sortie ? Au cours de la saison, Gianluigi Donnarumma a vu sa place être légèrement menacée au vu de ses prestations. Après avoir remis les pendules à l'heure en Ligue des champions, on imaginait le voir prolonger cet été. Mais il a encore refusé la dernière offre du PSG. « Mon avis sur Gianluigi Donnarumma ? 4 ans au PSG, c'est bien. Tu as gagné la Ligue des champions, mais tu es limité dans un domaine essentiel. Les propositions de prolongations ne te conviennent pas, passons au suivant. C'est comme ça, c'est le foot. Next » affirme Kevin Diaz dans l'After Foot de RMC lundi soir.