Une légende signe au PSG, son transfert est bouclé… à Ibiza !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2021, le PSG avait réalisé un mercato très impressionnant en recrutant de très grands noms à l’image de Lionel Messi, qui était libre après que le FC Barcelone n’a pas pu le prolonger. Une signature qui s’est notamment jouée à Ibiza comme le souligne Marco Verratti qui raconte une incroyable anecdote à ce sujet.

Verratti raconte les coulisses de l'arrivée de Messi

« Je me souviens d’une soirée fantastique, presque magique. Nous étions à Ibiza, Neymar est venu me voir et m’a annoncé que nous dînions avec Leo Messi ce soir-là. Nous nous sommes donc retrouvés à table : Leo, Paredes, Ney et Di Maria. Nous avons discuté et passé un excellent moment. Et nous l’avons, pour ainsi dire, encouragé à venir à Paris », raconte-t-il dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, avant de poursuivre.