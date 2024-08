Une erreur à 60M€ au mercato ? Le PSG est totalement validé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernière recrue en date du PSG lors de ce mercato estival, Désiré Doué a été acheté pour environ 60M€ en provenance de Rennes. Un prix important pour un joueur seulement âgé de 19 ans. Le club de la capitale aurait-il fait une erreur en surpayant trop le transfert du crack français ? Ce n’est pas l’avis de Rio Mavuba.

Si le bling-bling est fini au PSG, cela n’empêche pas le club de la capitale de lâcher de grosses sommes pour se renforcer. On l’a ainsi vu avec Joao Neves, acheté pour 70M€, Willian Pacho, recruté pour 45M€, mais aussi Désiré Doué, qui aura coûté 60M€ au club de la capitale. Alors que le prix déboursé pour s’offrir le crack de Rennes en a fait tiquer plus d’un, cela serait loin d’être une mauvaise affaire.

« S’il partait au Bayern, c’était le même tarif »

Pour Free Ligue 1, Rio Mavuba a réagi au prix déboursé par le PSG pour Désiré Doué. Et à ses yeux, l’ancien crack de Rennes acheté pour 60M€ n’a pas été surpayé : « C’est toujours la même histoire. Ça me rappelle quand Lyon dominait le championnat, dès qu’ils achetaient un joueur, tu payais un peu plus. Les gens savent que tu es costaud financièrement et quand c’est Paris, les gens vont un peu lutter. Mais s’il partait au Bayern, c’était le même tarif ».

« Tu paies le profil, l’avenir »

« Oui ces grands clubs là payant un peu plus cher, tu paies le profil, l’avenir. Mais je pense que ça reste une vraie bonne acquisition. Dès fois tu peux te tromper, mais Doué, j’adore le joueur. J’ai vu ce qu’il a dans les pieds, c’est très fort », a-t-il développé sur ce transfert de Doué.