Une bombe est lâchée en Ligue 1, il balance cash

Arnaud De Kanel

Lundi matin, l'OL a annoncé le départ de Jean-Michel Aulas. Le président historique du club rhodanien ne s'était toujours pas exprimé depuis que la bombe avait été lâchée. Il a rompu le silence à l'occasion de la finale de Coupe de France féminines entre l'OL et le PSG. Visiblement, il regrette le timing de cette annonce.

Après 36 ans passés à la tête de l'OL, Jean-Michel Aulas a passé le flambeau à John Textor. Muet depuis l'annonce de son départ survenue lundi matin, l'homme d'affaires n'a pas échappé aux questions des journalistes puisqu'il était présent au stade de la Source pour la finale de la Coupe de France opposant l'OL au PSG. Emu aux larmes, Aulas a vu ses joueuses soulever le 35ème trophée remporté sous sa présidence. Il a fait part des sentiments qui l'habitent depuis l'annonce de son départ.





«S'il n'y avait eu que moi, je ne l'aurais pas fait aussi vite»

Jean-Michel Aulas l'a encore en travers de la gorge. Le président d'honneur de l'OL regrette le timing de son départ. « Ce match arrive à point nommé car je vais me retirer. S'il n'y avait eu que moi, je ne l'aurais pas fait aussi vite. Il faut accepter la règle qui est celle là. Je suis un homme heureux car je me retire sur un titre. Il restera encore un match à Paris pour le championnat (le 21 mai, ndlr) », a-t-il déclaré en zone mixte.

«Je vais me retirer la semaine prochaine avec le coeur lourd»