Une annonce officielle tombe pour un transfert XXL, le PSG est sur le coup

A la recherche d’un attaquant de pointe cet été, Luis Campos aurait notamment pensé à Victor Osimhen, meilleur buteur de Serie A la saison passée. Finalement, la star du Napoli n’a jamais rejoint le Paris Saint-Germain, mais un froid semble s’être installé entre lui et son président Aurelio De Laurentiis.

Bien connu par Luis Campos, qui l’a recruté au LOSC par le passé, Victor Osimhen était annoncé comme l’un des grands objectifs du PSG lors du dernier mercato. Ce sont finalement Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui sont arrivé à ce poste, mais récemment la presse italienne a relancé la piste, avec l’attaquant du Napoli qui ne semble plus vraiment heureux aux pieds du Vésuve.

« Si après une poignée de main, il y a une négation de ce qui avait été dit... »

Lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi, Aurelio De Laurentiis en a dit plus sur la situation de son buteur « La prolongation d'Osimhen ? Je suis toujours serein, mais ces choses se font à deux. Si son humeur a changé, je n'y peux rien. Si après une poignée de main, il y a une négation de ce qui avait été dit... » a expliqué le président du Napoli, qui a ensuite clairement laissé entendre qu’il pouvait y avoir une cassure avec Victor Osimhen. « C'est dommage, j'en prends acte et la vie continue. Nous avons une bonne relation, il a encore un contrat jusqu'en 2025, il y a du temps ».

« Le président De Laurentiis n'a rien dit de négatif à propos de Victor »