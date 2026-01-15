«Un talent exceptionnel» à l'OM, la décision choc !

Axel Cornic

Surprise de la première partie de saison, Robinio Vaz n’est déjà plus à l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 18 ans a quitté le club pour s’engager avec l’AS Roma dans le cadre d’un transfert à 25M€, bonus compris, avec un contrat jusqu’en juin 2030.

Certains pensaient qu’il pouvait être l’avenir de l’OM, mais l’offre a finalement était finalement impossible à refuser. Car après seulement une vingtaine de matchs en Ligue 1, Robinio Vaz a rapporté pas moins de 25M€ aux Marseillais, qui pourraient bien décider de réinvestir cette somme sur le mercato.

« Ma première réaction a été : “Il n'a rien à faire avec moi !” » Ceux qui l’ont côtoyé assurent toutefois que l’OM a laissé filer un talent exceptionnel, qui pourrait faire le bonheur de l’AS Roma. « Il était différent des autres. Ma première réaction a été : “Il n'a rien à faire avec moi !” Il joue pour l’équipe, n’est pas individualiste et presse beaucoup » a expliqué son ancien coach Christian Bracconi, pour Il Romanista.