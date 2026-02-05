Zinedine Zidane - Thierry Henry : Le conflit «super nul» monté de toute pièce

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Coéquipiers pendant plusieurs années en équipe de France, Zinedine Zidane et Thierry Henry auront fait les beaux jours de la sélection. Mais quelle était la nature de la relation entre deux des plus grandes stars du football français ? Les rapports entre Zizou et Titi ont fait l'objet de nombreuses rumeurs, mais pour ce qui est d'un conflit entre les deux, ça n'aurait jamais été le cas.

Tout au long de leur carrière, on a pu dire énormément de choses sur Zinedine Zidane et Thierry Henry. Des bonnes comme des moins bonnes. Y compris au sujet de leur relation. Les deux joueurs se sont en effet côtoyés régulièrement en équipe de France, évoluant ensemble pensant plusieurs années. Etaient-ils pour autant les meilleurs amis du monde ? Pour ce qui est des rapports entre Zidane et Henry, il a notamment pu être expliqué par certains qu'ils n'étaient pas les meilleurs.

« Je n’ai jamais eu de problème avec lui » Le fait est que Thierry Henry avait livré une version totalement différente de ce qu'on avait pu nous faire croire au sujet de sa relation avec Zinedine Zidane. En effet, en mars 2024, le champion du monde 98 et légende d'Arsenal faisait savoir lors d'un entretien accordé au Parisien : « Avec Zizou, on ne nous a pas comparés, on nous a opposés. Et c’était super nul. J’ai un énorme respect pour Zizou. Il m’appelle l’Américain, et moi l’Ancien. Je n’ai jamais eu de problème avec lui. Franchement, c’était pesant ».