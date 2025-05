Un «super joueur» à l’OM, l’énorme coup annoncé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM devra renforcer son effectif afin de pouvoir faire bonne impression en Ligue des champions. Dans cette optique, le recrutement d’un vrai numéro 9 est espéré compte tenu du fait qu’Amine Gouiri n’est pas un pur buteur. Et Alexander Sørloth possède un profil qui fait l’unanimité.

«C’est un super joueur»

Un avis partagé par l’ancien joueur de l’OM Jean-Charles De Bono, très convaincu pour la possibilité de recruter Alexander Sorloth. « Lui, c’est un super joueur ! C’est encore un des meilleurs buteurs en Espagne, et en plus il est remplaçant. Il ne fait pas tous les matchs, l’année passée il était meilleur buteur du championnat à égalité avec un autre. Et cette année, en jouant un match sur deux, il est encore dans le top 3 ! Ce sont des joueurs qui, en plus, connaissent la Ligue des Champions, les gros clubs et qui aiment la pression. Il a un sacré gabarit également, il fait un peu plus de 1m90. C’est de ça que tu as besoin », confie-t-il au micro de Football Club de Marseille.