Un scénario inattendu pour Messi, le PSG peut trembler

Axel Cornic

A bientôt 36 ans et en fin de contrat, Lionel Messi doit décider son avenir. Si une prolongation au Paris Saint-Germain semblait être la meilleure option, la récente élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions pourrait redistribuer les cartes. Les doutes seraient de plus en plus grands autour de sa décision et forcément, cela commence à faire rêver le FC Barcelone.

Depuis son départ en 2021, en Catalogne on n’a jamais vraiment fait le deuil de Lionel Messi. Un retour a été régulièrement annoncé et avec la fin de son contrat au PSG qui approche à grands pas, le FC Barcelone ne peut plus s’empêcher de rêver en grand.

La Barça se met à rêver d’un retour de Messi

El Nacional annonce ce lundi que l’élimination du PSG en Ligue des Champions aurait redonné espoir aux dirigeants du FC Barcelone. Ils seraient de plus en plus nombreux à croire qu’un possible retour de Lionel Messi est possible, puisque le pari PSG semble être raté.

La presse espagnole s’emballe

En surfant sur cette vague d’un retour de Messi, plusieurs médias en Espagne ont parlé d’une rencontre entre son père et Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Reste toutefois à voir comment le club catalan pourra faire pour boucler ce retour, puisqu’il doit déjà faire face à des gros problèmes de masse salariale.