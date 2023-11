«Un rêve de gosse», il raconte sa signature au PSG

Amadou Diawara

Au printemps 2016, Odsonne Edouard a signé son tout premier contrat professionnel avec le PSG. Interrogé sur sa signature à Paris, le titi rouge et bleu s'est totalement enflammé, avouant qu'il avait réalisé son rêve de gosse, et ce, même s'il n'a jamais joué une seule minute avec l'équipe première.

Formé au PSG, Odsonne Edouard a paraphé son tout premier contrat professionnel en avril 2016. Toutefois, l'attaquant de 25 ans n'a jamais joué avec l'équipe première parisienne.

En effet, Odsonne Edouard a été prêté au Toulouse FC en 2016-2017, avant de rejoindre le Celtic. Alors qu'il défend actuellement les couleurs de Crystal Palace, l'avant-centre français est revenu sur sa signature au PSG. Et le titi parisien a avoué qu'il avait réalisé son rêve en devenant professionnel avec son club de coeur.

«C'était un rêve de gosse»