Un proche de Messi détruit le PSG

Alexis Brunet

Cela ne fait plus de suspense maintenant, Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'Argentin n'a pas prolongé son contrat, et il est libre de s'engager où il le veut. Paris a tout de même tenu à remercier la Pulga, mais cela n'a pas plu au fils de Kun Aguero, qui s'en est pris au club de la capitale.

L'aventure en France de Lionel Messi n'aura duré que deux saisons. À l'issue de la fin de son contrat, le septuple Ballon d'Or n'a pas cherché à prolonger celui-ci avec le PSG. Il faut dire que l'Argentin est habité par un désir, celui de revenir au FC Barcelone. Le club espagnol fait tout son possible pour réaliser ce rêve, mais cela n'est pas facile. Beaucoup de paramètres entrent en jeu, et ne facilitent pas l'opération.

Al-Hilal et l'Inter Miami restent en embuscade

Le FC Barcelone ne roule pas sur l'or en ce moment, ce qui peut être problématique pour s'offrir l'un des meilleurs joueurs du monde. Afin de profiter des malheurs du Barça, d'autres clubs suivent de près la situation. Ainsi, l'Inter Miami mais surtout Al-Hilal voudraient s'offrir aussi les services de Lionel Messi. L'Arabie saoudite compte bien réaliser encore un coup retentissant sur le mercato. Un contrat en or massif est prévu pour le champion du monde 2022.

PSG : Projet à 1,4Mds pour Messi, sa famille peut tout gâcher https://t.co/PxbZwcq5B5 pic.twitter.com/9QgE2YPPko — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Benjamin Aguero se paye le PSG