Un nouveau joueur suivi avec attention, le prochain transfert préparé par l'OM ?

En plus de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, recrutés en provenance du Feyenoord Rotterdam et d’Arsenal, l’OM a également annoncé ces derniers jours les arrivées de deux jeunes talents. Un marché sur lequel la direction olympienne continue de prospecter et, en ce sens, s’intéresse de près à un défenseur de 16 ans.

Si Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans) sont venus renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, l’OM prépare aussi l’avenir. C’est dans cette optique que le club s’est attaché les services de Ziyad Baha. Passé par Malaga et le Betis Séville, l’attaquant marocain âgé de 16 ans s’entraîne déjà depuis un mois à Marseille, comme il l’a annoncé sur Instagram.

L’OM recrute un autre jeune talent de Sochaux Mardi, l’OM a officialisé le recrutement d’un autre jeune joueur en la personne de Victor Joseph. Le milieu offensif âgé de 19 ans est arrivé en provenance de Sochaux, où Marseille était déjà allé chercher Robinio Vaz et Alexandre Issanga à l'été 2024. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu offensif en provenance du FC Sochaux-Montbéliard, Victor Joseph. Notre équipe Pro 2 enregistre le renfort d’un joueur dans le secteur offensif avec l’arrivée de Victor Joseph », a indiqué le club dans un communiqué. D’après les informations de L’Équipe, le pensionnaire de National l’a cédé contre un montant estimé à 200 000€, avec un pourcentage conséquent à la revente.

𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 rejoint l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 27, 2026