Un joueur signe au RC Lens et se lâche totalement

Comme à son habitude, le RC Lens a bouclé plusieurs jolis coups. C’est ainsi que Stijn Spierings a débarqué libre en provenance de Toulouse. Après une saison convaincante, le milieu de terrain a justifié son choix de s’engager avec le club lensois et ne cache pas ses ambitions pour la prochaine saison.

Avec les départs de Seko Fofana et Jean Onana, le RC Lens devait renforcer son entrejeu. Dans cette optique, les Sang-et-Or ont obtenu la signature d'Andy Diouf ainsi que celle de Stijn Spierings. Libre, l'ancien milieu de terrain de Toulouse a justifié son choix.

Le RC Lens tente un transfert historique en attaque ! https://t.co/4VR78O0SQ2 pic.twitter.com/fVVHcrZOm8 — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Spierings justifie son choix

« J’étais en fin de contrat avec Toulouse. J’ai discuté avec des clubs, mais pour moi, quand Lens est arrivé, j’ai tout de suite eu en tête d’y signer. J’ai aussi fait ce choix, car quand on a joué avec le TFC contre Lens, j’ai été impressionné par leur manière de jouer et leur stade. Quand Lens m’a appelé, je voulais déjà venir. Mon agent n’avait plus qu’à organiser le transfert. Je lui ai dit assez rapidement que je voulais signer à Lens », assure le milieu de terrain de Toulouse pour l’appli 90Football .

«J’ai vraiment hâte de jouer en Ligue 1 avec Lens»