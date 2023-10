Un joueur a refusé de signer à l’OM, il dit tout

Hugo Chirossel

Passé par l’ASSE et Lorient, Fabien Lemoine a mis un terme à sa carrière de joueur en fin de saison dernière, après une dernière saison au FC Versailles en National. Avant cela, l’ancien milieu de terrain s’était révélé au Stade Rennais, son club formateur. Un an après seulement, il aurait pu s’engager avec l’OM.

Après 16 ans à évoluer au plus haut niveau et une dernière pige au FC Versailles en National la saison dernière, Fabien Lemoine a décidé de raccrocher les crampons. Dans un entretien accordé à L’Équipe , l’ancien milieu de terrain est revenu sur certains moments marquants de sa carrière.

«Marseille est vraiment chaud»

Fabien Lemoine s’est notamment exprimé sur son transfert raté à l’OM, lors de l’été 2008 : « Lors de ma première saison à Rennes, j'ai un contrat pro d'une année, plus deux en option. Marseille est vraiment chaud . » Alors qu’il n’avait qu’une seule saison en professionnel à son actif, il a préféré refuser.

«Je ne pensais pas pouvoir assumer»