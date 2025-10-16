Un entraîneur signe à l'OM : L'appel secret !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouvel entraîneur à la fin de la saison 2023-2024, l’OM a réussi à s’attacher les services de Roberto De Zerbi. Ce qui a notamment été rendu possible par un appel qu’a reçu Pablo Longoria, l’informant que le technicien italien était sur le point de quitter Brighton et la direction olympienne a alors tenté sa chance pour le recruter.

Dans le podcast Business of Sport, Pablo Longoria a expliqué comment il avait réussi à attirer Roberto De Zerbi à Marseille. L’OM sortait d’une saison difficile avec trois entraîneurs qui se sont succédé sur son banc : Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. La direction olympienne avait déjà essuyé plusieurs refus, avant que le président du club ne reçoive l’information de son départ imminent de Brighton.

« La semaine prochaine, Roberto De Zerbi va peut-être quitter Brighton, mais n'en parle à personne » « Ce processus a demandé beaucoup d'énergie sincèrement (rires). Comment on en est arrivé là ? C'était quelque chose d'étrange. Nous recherchions un entraîneur après une saison très difficile. Oui, nous avons disputé la demi-finale contre l'Atalanta en Ligue Europa, mais nous avons terminé le championnat à la 8e place, ce qui est inacceptable à Marseille. Depuis février, nous savions que nous devions chercher un nouvel entraîneur. Plusieurs entraîneurs ont refusé avant la demi-finale de la Ligue Europa, mais au même moment, un ami m'a appelé. Il m'a dit : “La semaine prochaine, Roberto De Zerbi va peut-être quitter Brighton, mais n'en parle à personne” », a confié Pablo Longoria.