Un entraîneur légendaire au Paris FC, c’est confirmé !

De retour en Ligue 1, le Paris FC nourrit de belles ambitions grâce notamment à son projet basé sur le rachat par la famille Arnault. Un projet auquel Red Bull participe également, ce qui implique directement Jurgen Klopp et Pierre Ferracci confirme d’ailleurs que l’ancien entraîneur de Liverpool a un vrai rôle pour le PFC.

Il y a quelques mois, Jürgen Klopp a décidé de cesser son activité d’entraîneur pour devenir directeur des activités football chez Red Bull. Par conséquent, le légendaire coach de Liverpool est impliqué dans le projet du Paris FC, racheté par la famille Arnault et où Red Bull est actionnaire minoritaire. Et Pierre Ferracci, président du PFC, confirme l'implication de Jürgen Klopp au Paris FC, où son rôle semble d'ores et déjà très important.

Ferracci évoque le rôle de Klopp « Il est très important pour nous. Il nous a déjà rendu visite deux fois et continuera à le faire. Jürgen coordonne toutes les actions des départements sportifs des différents clubs où Red Bull est impliqué. Il a un impact, une image et une aura qui font beaucoup de bien à tous les clubs dans lesquels il est impliqué », confirme-t-il dans des propos accordés à MARCA avant de poursuivre en évoquant notamment le rôle de Red Bull, actionnaire minoritaire du Paris FC.