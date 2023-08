Un crack va débarquer au PSG, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison plus que convaincante au PSV Eindhoven, Xavi Simons a été rapatrié au PSG qui n'a pas hésité à lever son option pour récupérer l'international néerlandais pour environ 6M€. Dans la foulée, Xavi Simons a été prêté au RB Leipzig où il s'est très rapidement adapté, au point d'être encensé par le directeur général du club allemand qui lui prédit un grand avenir Max Eberl.

Parti libre vers le PSV Eindhoven en 2022, Xavi Simons a été rapatrié par le PSG qui possédait une option estimée à 6M€. Une opportunité assez incroyable et le club de la capitale a décidé de le prêter dans la foulée au RB Leipzig. Un prêt qui ne s'accompagne pas d'une option d'achat, ce qui signifie que le PSG va récupérer Xavi Simons dans un an. Et selon Max Eberl, l'ancien crack de La Masia va frapper très fort.

«Simons pourrait être la grande attraction de la Bundesliga cette saison»

« Simons pourrait être la grande attraction de la Bundesliga cette saison. À seulement 20 ans, il joue de manière si imprévisible qu'il sera à l'origine de nombreuses scènes spectaculaires. Il faudra garder un œil sur lui, peut-être même les deux. Parmi nos nombreuses recrues (Openda, Sesko, Seiwald, Baumgartner, Lukeba, Bitshiabu), Xavi est en compagnie de Loïs Openda celui qui n'a eu besoin que de quelques jours pour montrer son énorme potentiel et s'adapter au rythme du jeu pratiqué en Allemagne », explique le manager général du RB Leipzig auprès de L'EQUIPE .

«Il fait partie des meilleurs joueurs européens de sa génération»