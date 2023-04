Un crack explose, l’OM va en profiter

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à l'AJ Auxerre, Isaak Touré enchaîne les rencontres en Ligue 1 pour le plus grand plaisir de l'OM, mais aussi de Christophe Pélissier. Le technicien a loué les qualités du joueur formé à Manchester City, qui devrait retourner à Marseille au terme de la saison.

Recruté par l'OM lors du dernier mercato estival, Isaak Touré n'a pas eu la chance de briller sous le maillot marseillais lors de cette première partie de saison. Afin qu'il retrouve du temps de jeu, le club phocéen a décidé de le prêter à l'AJ Auxerre jusqu'à la fin de la saison. Arrivé en janvier dernier dans l'Yonne, le défenseur central est vite parvenu à faire l'unanimité comme l'a reconnu Christophe Pélissier.

« Il est très performant »

« Isaak n’avait pas connu la Ligue 1, puisqu’il avait fait que quelques minutes avec Marseille, donc il a fallu qu’il s’acclimate au championnat et à notre équipe. Mais depuis il est très performant. On n’aime pas retenir un joueur quand on est coach, mais hier Isaak était absent, Noah Massengo aussi, c’est des joueurs prêtés qui nous amènent beaucoup » a confié l'entraîneur de l'AJA dans L'Equipe de Greg.

L'OM devrait le récupérer en fin de saison

A l'issue de la saison, Touré devrait retourner à Marseille, l'OM n'ayant pas intégré d'option d'achat à son prêt. Igor Tudor pourrait récupérer un joueur en forme, qui pourrait intégrer le dispositif la saison prochaine.