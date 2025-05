Un crack confirme les discussions avec l’OM !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM est passé proche de recruter quelques cracks. Et l’un d’entre eux semblait même aux portes de Marseille. Il s’agit d’Amine Adli, élu meilleur joueur de Ligue 2 lors de la saison 2020-2021 avec Toulouse. Ce dernier, qui a finalement rejoint le Bayer Leverkusen, confirme les contacts avec le club marseillais.

« On a parlé longtemps avec l’OM. Il y a eu une très bonne accroche avec Longoria. Il m’avait convaincu, mais ça ne s’est finalement pas fait et je suis parti ailleurs. Je ne suis pas surpris de voir l’OM là où il en est aujourd’hui. Pablo Longoria connaît trop bien le football, c’est un passionné. Ce n’est pas étonnant qu’il ait réussi à faire ce qu’il fait aujourd’hui avec Medhi (Benatia) », lâche le jeune milieu au micro d’Instant Foot, avant de poursuivre.

« J’étais encore jeune, j’aurais aimé rester en Ligue 1. Les discussions avec les clubs étrangers me mettaient plus en confiance. Ils voulaient tout faire pour me faire jouer le plus possible. Quand je parlais avec les clubs de Ligue 1, ils me disaient que j’allais avoir besoin de temps, parce que je venais de Ligue 2 », ajoute Amine Adli.