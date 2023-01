Un club mythique a approché le PSG pour le mercato

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal touche à sa fin et Liverpool a mis la main sur Cody Gakpo. En outre, les Reds auraient souhaité recruté un milieu de terrain sous la forme d’un prêt. Et selon la presse britannique, le PSG aurait été démarché par le club anglais dans ce but.

Ces dernières semaines, Liverpool et le PSG ont été liés dans la presse, mais pour des raisons bien différentes. La première résiderait dans la volonté de QSI de se développer en devenant notamment actionnaire minoritaire d’un club de Premier League. Des discussions auraient eu lieu entre le président du PSG qui n’est autre que Nasser Al-Khelaïfi et son homologue de Tottenham en la personne de Daniel Levy selon CBS Sports.

Pas de volonté du PSG d’investir à Liverpool

Toujours à en croire Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports , le projet actuel de Qatar Sports Investments ne résiderait pas dans le fait d’investir à Liverpool. Et pour ce qui est de la rencontre à Londres dans un restaurant entre Nasser Al-Khelaïfi et Mohamed Salah qui est la star de Liverpool, ce serait juste une entrevue amicale.

Le PSG l'annonce, il va frapper pour ce coup à 20M€ https://t.co/USHhSBh3JF pic.twitter.com/dog0RNOeTd — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Liverpool veut un milieu de terrain du PSG en prêt