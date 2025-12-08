Un champion du monde au PSG, le coup de tonnerre à 500M€ ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez pourrait poursuivre sa carrière loin des Colchoneros. Courtisé par le FC Barcelone et le PSG, le champion du monde argentin dispose d'une clause libératoire à 500M€. Et si le club madrilène a expliqué ne pas être ouvert aux négociations pour Julian Alvarez, un transfert serait bel et bien envisageable.

A 25 ans, Julian Alvarez fait aujourd'hui le bonheur de l'Atlético de Madrid. Sous contrat jusqu'en 2030, l'Argentin dispose d'une clause libératoire de 500M€. De quoi rendre impossible un départ de celui qu'on annonce dans le viseur du FC Barcelone et du PSG ? La porte est en tout cas fermé du côté des Colchoneros.

« Il est très heureux chez nous » En effet, l'Atlético de Madrid n'a actuellement pas l'intention de se séparer de Julian Alvarez. Mateu Alemany, directeur du football des Colchoneros, l'a encore répété récemment, lâchant : « Julian Alvarez ? Non, je n'ai absolument aucune information selon laquelle il serait dans le viseur du Barça. C'est un joueur très important, très important pour l'équipe, pour le club, et je sais qu'il est très heureux chez nous. Tout va bien, il lui reste cinq ans de contrat ».