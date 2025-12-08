Un champion du monde au PSG, le coup de tonnerre à 500M€ ?

Actuellement à l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez pourrait poursuivre sa carrière loin des Colchoneros. Courtisé par le FC Barcelone et le PSG, le champion du monde argentin dispose d'une clause libératoire à 500M€. Et si le club madrilène a expliqué ne pas être ouvert aux négociations pour Julian Alvarez, un transfert serait bel et bien envisageable.
A 25 ans, Julian Alvarez fait aujourd'hui le bonheur de l'Atlético de Madrid. Sous contrat jusqu'en 2030, l'Argentin dispose d'une clause libératoire de 500M€. De quoi rendre impossible un départ de celui qu'on annonce dans le viseur du FC Barcelone et du PSG ? La porte est en tout cas fermé du côté des Colchoneros.
« Il est très heureux chez nous »
En effet, l'Atlético de Madrid n'a actuellement pas l'intention de se séparer de Julian Alvarez. Mateu Alemany, directeur du football des Colchoneros, l'a encore répété récemment, lâchant : « Julian Alvarez ? Non, je n'ai absolument aucune information selon laquelle il serait dans le viseur du Barça. C'est un joueur très important, très important pour l'équipe, pour le club, et je sais qu'il est très heureux chez nous. Tout va bien, il lui reste cinq ans de contrat ».
« Les portes ne sont pas fermées pour un transfert »
Rebondissant sur les propos de Mateu Alemany, Fabrizio Romano n'a lui pas été aussi strict à propos de l'avenir de Julian Alvarez. Bien au contraire. « Alemany diffuse de la positivité à propos de la situation de Julian Alvarez pour 2026. En même temps, l'intérêt des gros clubs reste réel et la situation de Julian Alvarez sera à surveiller l'été prochain. Comme je vous l'ai dit, du côté de Julian Alvarez, les portes ne sont pas fermées pour un transfert », a fait savoir le journaliste sur Youtube.