Un champion du monde au PSG, il confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une saison compliquée après son retour de blessure en fin d’année, Lucas Hernandez a annoncé qu’il resterait au PSG malgré les rumeurs de transfert. Une situation confirmée par Florent Gautreau, qui pense effectivement que le club parisien ne se séparera pas du champion du monde 2018 cet été.

Malgré les rumeurs de départ, Lucas Hernandez a affirmé qu'il restait au PSG : « Je tiens à dire que je n’ai absolument pas demandé à partir et que j’évoluerai au PSG la saison prochaine en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs du Paris-Saint-Germain à chaque fois que le coach m'en donnera l'occasion ! Merci pour votre soutien... "Ici c'est Paris" ». Une tendance confirmée par Florent Gautreau qui espérait toutefois que le PSG le remplace.

Hernandez va rester au PSG ? « Le PSG va sans doute se réveiller, c’est difficile de dire aujourd’hui qu’ils ne font pas les choses bien. Bien sûr qu’ils planchent sur le sujet, il y aura des arrivées, tout ça peut-être démenti dans quelques temps, mais quand même dans le timing, dans l’absence d’annonce et dans le fait que des gros clubs, que ce soit Liverpool, le Real Madrid, font déjà signer des gros. Le PSG prend son temps, on sait qu’ils ont ciblé des recrues, on parle de 3 arrivées, mais j’ai la sensation, qu’à l’heure actuelle ce n’est toujours pas fait et qu’il y a toujours l’idée de ne pas changer une équipe qui gagne », lâche-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant d’en rajouter une couche.