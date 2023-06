Un buteur signe à l'ASSE, il craint le pire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet hiver en provenance de l'AJ Auxerre, Gaëtan Charbonnier s'était rapidement blessé. Néanmoins, l'ASSE envisage de prolonger son contrat en vue de la saison prochaine. Cela permettra notamment de compenser en partie le départ de Jean-Philippe Krasso. Mais cette signature ne fait pas l'unanimité.

Déjà très actif sur le mercato en vue de se renforcer pour ne pas revivre une telle saison, et surtout remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible, l'ASSE pourrait notamment prolonger le contrat de Gaëtan Charbonnier. Arrivé cet hiver en provenance de l'AJ Auxerre, l'attaquant s'est rapidement blessé et a subi une rupture des ligaments croisés, ce qui pose des questions sur son avenir. Sa prolongation ne convainc donc pas totalement Laurent Hess.

Après son transfert à l’ASSE, il lâche une énorme annonce sur son avenir https://t.co/t6qWXRUtHW pic.twitter.com/qV9gHRQKRM — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

«Les quelques matches de "Charbo" sous le maillot vert m'ont interpelé sur son niveau physique»

« L'ASSE peut lui dire merci car il a joué un rôle important dans son maintien, avec son but à Niort et celui contre Caen qui a sans doute sauvé la tête de Batlles. Mais en toute honnêteté, les quelques matches de "Charbo" sous le maillot vert m'ont interpelé sur son niveau physique, avec un certain manque de vitesse et de répondant dans les duels. Son sang froid, ce côté clinique devant le but et son mental de gagneur, de leader, plaident pour sa prolongation, c'est certain », estime le journaliste dans une chronique pour BUT Football Club .

«On peut se poser des questions»