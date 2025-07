Un attaquant signe au PSG, la grosse erreur…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grâce à une saison bien remplie à l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike va réaliser un gros transfert puisque Liverpool a lâché plus de 90M€ pour le recruter cet été. Un montant vertigineux qui pourrait pousser le PSG à avoir quelques regrets. Mais pour Djibril Cissé, l’erreur avait été commis dès la signature de celui qui évoluait alors au Stade de Reims.

En 2022, l'une des première recrue de l'ère Luis Campos est Hugo Ekitike. Le jeune attaquant débarque sous la forme d'un prêt en provenance de Reims avant d'être transféré définitivement l'été suivant. Néanmoins, le PSG décidera de le céder à l'Eintracht Francfort, d'abord en prêt en janvier 2024, puis de façon définitive en juin. Et seulement un an plus tard, Ekitike fait l'objet d'un transfert hallucinant puisque Liverpool va lâcher 90M€ pour le recruter. Djibril Cissé estime donc que l'attaquant aurait du connaître une étape intermédiaire entre Reims et le PSG.

Ekitike à Liverpool, Cissé valide « Il sort d'une très belle saison à Francfort (22 buts, 12 passes décisives en 48 matches, toutes compétitions confondues). Avant, c'était un peu plus compliqué au PSG. Il aurait dû aller dans un club intermédiaire entre Reims et Paris (en 2023) », regrette l’ancien buteur de l’OM et des Reds dans les colonnes de L’EQUIPE, avant d’estimer qu’Hugo Ekitike peut très bien s’imposer à Liverpool.