Un attaquant signe à l’OM, c’est une surprise !

Alors que L’OM a réussi à boy le le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, Alain Giresse a commenté le retour du Gabonais et assure que c’est une sacrée surprise que l’attaquant qui avait rejoint l’Arabie Saoudite il y a un an ait choisi de revenir à Marseille.

Seulement un an après son départ de l’ OM , Pierre-Emerick Aubameyang fait son grand retour à Marseille après avoir rejoint l’Arabie Saoudite il y a un an. Par conséquent, le choix du Gabonais de revenir si tôt à l' OM surprend Alain Giresse .

« Oui, clairement. Je m’attendais à ce qu’il poursuive sa carrière en Arabie saoudite, d’autant qu’il y disposait d’offres séduisantes. Son retour à Marseille m’étonne d’autant plus que, si je me souviens bien, ses relations avec la direction étaient un peu tendues au moment de son départ. Mais je suis ravi de le voir revenir en Ligue 1. C’est un formidable attaquant », confie-t-il auprès d’Africafoot avant de poursuivre.

«C’est un formidable attaquant»

« Il ne revient pas n’importe où. Il connaît très bien la Ligue 1 et la France, où il est né. Lors de sa première saison à l’OM (2023/24), il avait inscrit trente buts toutes compétitions confondues. Le public l’adorait, et lui semblait s’épanouir dans cet environnement. Mais au-delà de l’affectif, je pense que l’opportunité de rejouer dans un championnat de haut niveau, et notamment en Ligue des Champions, a été déterminante. Malgré ses 36 ans et une carrière déjà très riche, il reste un compétiteur. L’OM vise le haut du tableau en Ligue 1, la C1 est au programme… Tout cela a forcément pesé dans la balance », ajoute Alain Giresse.