Un attaquant arrive, l’OM tient son «arme fatale» !

Malgré l’excellente seconde partie de saison d’Amine Gouiri, recruté lors du mercato d’hiver, l’OM cherche encore un avant-centre. Et la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang prend de plus en plus d’ampleur. Une signature totalement validée par Marc Libbra qui espère voir revenir l’attaquant gabonais, un an après son départ de l’OM.

Afin de venir concurrencer Amine Gouiri, mais également compenser l'absence de l'attaquant algérien durant la CAN, l'OM souhaite recruter un nouvel avant-centre et a fait de Pierre-Emerick Aubameyang sa grande priorité. Un an après son départ, le Gabonais est libre de contrat puisqu'il a résilié son bail avec Al-Qadsiah. Et alors que le retour de l'attaquant de 36 ans fait débat, Marc Libbra estime que ce serait un très joli coup.

Libbra valide la signature d'Aubameyang « C’est justement parce qu’il est déjà passé par l’OM, qu’il y a récemment montré son talent, son caractère et son courage, que je suis très favorable à cette idée. En une saison ici, il a tout connu, des hauts et surtout des bas, dont il a su se relever avec brio. Il n’y a aucun doute à avoir sur ses qualités. On a surtout eu la preuve que malgré l’âge, sa motivation est intacte, son corps est affûté et sa mentalité irréprochable. La seule interrogation est la façon dont Roberto De Zerbi compte l’utiliser. Le coach a les clefs », lance-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.