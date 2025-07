Transfert à 70M€ : Il rêve du PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato, un nom revient très régulièrement du côté du PSG à savoir celui d'Illya Zabarnyi. En effet, le défenseur de Bournemouth est la grande priorité du club parisien qui cherche un axial droit pour concurrencer Marquinhos. Cependant, alors que les Parisiens peinent à répondre aux attentes de Bournemouth, à l'inverse de Tottenham prêt à lâcher 70M€. Mais le PSG pour compter sur la volonté du joueur.

Jeudi, le PSG a enfin officialisé sa première recrue de l'été. Il s'agit du jeune gardien de but italo-brésilien Renato Marin, qui s'est engagé cinq ans alors que son contrat à l'AS Roma avait pris fin. Cependant, le club ce la capitale n'a évidemment aucun intention de s'arrêter là et a notamment fait du recrutement d'un axial droit une priorité afin de venir concurrencer Marquinhos. Et depuis quelques mois, c'est le nom d'Illya Zabarnyi qui semble être le choix numéro 1 de Luis Enrique et Luis Campos.