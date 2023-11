Un ancien de l’OM fait son retour, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi à l’occasion de la réception de l’AS Monaco, Le Havre en a profité pour présenter sa dernière recrue un certain André Ayew qui était libre de tout contrat. Un renfort de choix pour le promu en Ligue 1. Et l’entraîneur havrais, Luka Elsner n’a d’ailleurs pas manqué d’afficher sa joie de pouvoir compter sur un tel renfort.

De passage à Nottingham Forrest pendant six mois, André Ayew n'avait pas été conservé. Et il a finalement fallu attendre le mois de novembre pour que l'ancien joueur de l'OM retrouve un club. Le Havre a effectivement officialisé sa signature et a présenté son nouveau joueur à ses supporters samedi à l'occasion de la réception de l'AS Monaco. Luka Elsner a d'ailleurs du mal à cacher sa joie.

Ayew au Havre, Elsner n'en revient pas

« Ayew représente une richesse footballistique indéniable pour notre club. C’est un grand passionné qui apportera, je le crois fermement, une dimension supplémentaire à notre jeu, notamment dans les moments décisifs et dans nos capacités offensives. Il va contribuer à l’évolution de toute l’équipe, en particulier nos jeunes joueurs. C’est un modèle de professionnalisme et d’engagement », a lâché l’entraîneur du Havre devant les médias, avant d’en rajouter une couche.

«C’est comme si le Père Noël était arrivé en avance cette année»