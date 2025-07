Un accord est annoncé, la nouvelle bombe sur le mercato du PSG !

Depuis plusieurs mois, le PSG est en négociations avec Gianluigi Donnarumma au sujet d’une prolongation de contrat. Mais vu la longueur des discussions et la possibilité de ne pas trouver d’accord, le club de la capitale a décidé de changer son fusil d’épaule. Luis Campos foncerait maintenant sur la piste Lucas Chevalier et il tiendrait même un accord avec le portier lillois.

La saison dernière, le PSG a impressionné l’Europe. Le club de la capitale a mis la main sur la première Ligue des champions de son histoire (victoire 5-0 contre l’Inter Milan) et il le doit à certains hommes forts. On pense bien sûr à Luis Enrique, mais également à Gianluigi Donnarumma et Ousmane Dembélé.