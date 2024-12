Transferts : «Une très grosse enveloppe», le Paris FC prépare son mercato pour 2025

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC entame une nouvelle ère avec son rachat par la famille Arnault. Désormais doté de gros moyens financiers, le Paris FC prévoit toutefois un mercato hivernal stratégique, visant à renforcer son effectif sans bouleverser son équilibre actuel. Un gros coup n’est toutefois pas à écarter, la direction restant à l’affût.

C’est un changement majeur qui se dessine pour le football français. Le Paris FC a officiellement changé de main avec son rachat par la famille Arnault, troisième fortune mondiale. Alors que l’autre club de la capitale visait déjà la montée en Ligue 1 ces dernières années, les objectifs vont être revus à la hausse à moyen terme, de nouvelles ambitions qui passeront par un mercato ambitieux.

« On va bouger en janvier mais sans perturber l’équipe »

Et cela va démarrer dès le mois de janvier, avec des premiers mouvements attendus du côté de Charlety. « C’est toujours délicat en janvier de chambouler l’équipe. On va faire comme d’habitude et sans doute un peu bouger en janvier, c’est ce que j’ai dit aux joueurs, c’est ce que le coach Stéphane Gilli et le directeur sportif François Ferracci, mon fils en l’occurrence, ont dit également, déclarait le président Pierre Ferracci il y a quelques semaines dans L’Équipe du Soir. Car il peut y avoir des blessures, c’est le cas en ce moment avec l’un de nos meilleurs défenseurs Samir Chergui qui est arrêté depuis quatre mois et qui a un peu de mal à reprendre. Il reste encore un mois et demi de Championnat, avec trois tours de Coupe en plus, il peut se passer des choses donc on va bouger en janvier mais sans perturber l’équipe ».

Deux joueurs attendus au Paris FC

Selon RMC, le Paris FC cherche deux renforts, dont un sur le flanc droit, pour pallier l’absence de Lamine Gueye. Désireux de ne pas faire de folie, la direction se veut tout de même ambitieuse et pourrait, à l’instar des recrutements de Maxime Lopez et Jean-Philippe Krasso l’été dernier, créer la surprise dans certains dossiers. RMC expliquait récemment que le PFC sera attentif aux effectifs surchargés des clubs éliminés des Coupes d’Europe à la fin du mois de janvier, dans l’éventualité d’une opportunité à saisir. « On nous dit qu’il y a déjà une enveloppe qui a été établie pour le mercato d’hiver, révélait il y a peu le journaliste Loïc Briley. On est à moins de deux chiffres en millions d’euros, donc en-dessous de 10. Mais c’est de l’ajustement ». Un budget mercato revu à la hausse l'été prochain, même en cas d'échec en Ligue 2 cette saison. « Si le Paris FC ne montait pas en Ligue 1, on nous annonce une très grosse enveloppe l’été prochain pour là, bâtir une équipe qui monterait la saison suivante », expliquait Loïc Briley. Antoine Arnault sera-t-il prêt à rajouter au bout en cas de bonne affaire dès janvier ? Réponse dans un mois…