Transferts : Une nouvelle star au PSG ? Le sprint final est annoncé

Le gros dossier du moment au Paris Saint-Germain concerne Victor Osimhen attaquant du Napoli que les médias italiens annoncent comme le grand favori pour succéder à Kylian Mbappé. Mais selon nos informations il n’existe actuellement aucune discussion entre les deux clubs, puisqu’au PSG on souhaite continuer à miser sur Randal Kolo Muani comme sur Gonçalo Ramos.

L’axe Naples-Paris est très chaud en ce mercato estival. Après Khvicha Kvaratskhelia, qui semblait être le grand rêve de Luis Enrique, c’est au tour de son coéquipier Victor Osimhen d’être lié au PSG. Il faut dire que l’été dernier déjà, Luis Campos a tout tenté pour l’avoir selon nos informations, mais le Napoli réclamait à l'époque des sommes folles.

Le PSG ne négocie pas pour Osimhen

Mais la donne a changé ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com le 21 juillet dernier que le Nigérian n’est actuellement pas un objectif pour le PSG. Il n’existe en effet aucune discussion avec le Napoli comme peuvent l’annoncer les médias italiens, puisque Luis Campos ainsi que Luis Enrique souhaitent faire confiance à Gonçalo Ramos et à Randal Kolo Muani. Pour rappel, les deux attaquants ont été recruté il y a tout juste un an, pour respectivement 80 et 90M€.

« La vente du Nigérian ne peut pas être reportée très longtemps »

Interrogé sur ce feuilleton qui passionne en Italie, Oscar Damiani est persuadé que tout devrait se décanter dès les prochains jours pour Victor Osimhen. « Celle entre Osimhen, Naples et le PSG est une négociation difficile qui rapporte une somme importante même pour le PSG, qui dispose d'une propriété qui peut se permettre certains investissements » a expliqué le célèbre agent transalpin, sur Radio Marte. « Bien entendu, la vente du Nigérian ne peut pas être reportée très longtemps, dans les 10 prochains jours elle devrait être résolue d’une manière ou d’une autre. S'il reste à Naples, Conte saura lui donner la bonne motivation ».