Transferts : Un gros départ se prépare à l’OM

L’OM vit un mercato très animé. Deux joueurs ont posés leur bagage à La Commanderie : Ismaël Koné et Lilian Brassier. Dans le sens des départs aussi, cela pourrait vite s’accélérer avec celui de Jonathan Clauss. La latéral droit de l’OM serait sur le point de quitter le club, deux ans après l’avoir rejoint.

L’aventure entre Jonathan Clauss et l’OM aura parfois tourné au vinaigre. Le latéral droit international français avait été très critiqué par Medhi Benatia en février dernier, coupable selon le conseiller sportif de jouer en dilettante et d’avoir un comportement indigne d’un professionnel. Jonathan Clauss n'avait pas été déclassé et avait continué la saison en tant que titulaire, avant d'être appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2024.

Clauss en vacances…

S’il n’a pas joué une seule minute à l’Euro 2024, Jonathan Clauss était bien présent dans le groupe français pour disputer cette compétition. Comme d’habitude, après la fin de la compétition, les joueurs ont le droit à quelques jours de vacances et Jonathan Clauss devrait en profiter pour réfléchir à son avenir à l'OM.

...et sur le départ ?

D’après La Provence, Jonathan Clauss est bel et bien sur le départ. En juin, il avait déjà ouvert la porte à cette possibilité : « On a discuté de certaines choses, chacun sait où l’autre veut aller. Maintenant, si tout le monde y trouve son compte, si l’OM y trouve son compte et moi aussi, alors on se séparera. Mais si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas, et si je ne trouve pas mon compte dans un autre projet je ne partirai pas. Je suis attentif à ce qu’il se passe. Si tout le monde est content, que je parte ou que je reste… on verra bien. » De Zerbi est arrivé depuis, mais ça ne devrait pas changer grand-chose.