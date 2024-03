Transferts : Un crack du Real Madrid éjecté par Mbappé ?

Alexis Brunet

Le Real Madrid s'apprête à accueillir Kylian Mbappé. Le Français ne prolongera pas son contrat au PSG, et il devrait vraisemblablement s'engager avec le club de Florentino Pérez. Mais son arrivée pourrait avoir des conséquences importantes sur le vestiaire madrilène. Rodrygo pourrait voir son temps de jeu diminuer grandement, et l'hypothèse d'un départ pourrait alors prendre de l'ampleur. Cela tombe bien, la Premier League fait les yeux doux au Brésilien.

Le PSG commence à s'habituer à la vie sans Kylian Mbappé. Luis Enrique n'hésite pas à mettre le Français sur le banc, ou à le faire sortir en cours de match, ce qui n'était pas le cas avant. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde a reçu une offre du Real Madrid, et cette dernière serait la favorite dans l'esprit de l'attaquant. Mais cela pourrait avoir des conséquences dans l'effectif madrilène.

Rodrygo est très courtisé en Premier League

Avec l'arrivée probable de Kylian Mbappé au Real Madrid, le secteur offensif de la Casa Blanca sera très fourni. Il est possible alors que certains joueurs décident d'aller voir ailleurs, pour gagner du temps de jeu. D'après les informations de Sport , Rodrygo pourrait être de ceux-là. Le Brésilien serait très apprécié en Premier League, puisque Manchester United, Manchester City, Arsenal et Liverpool seraient intéressés par l'attaquant.

PSG : Le Real Madrid interpelle Mbappé avant son transfert https://t.co/Qaezodlt1Z pic.twitter.com/uEXQ9FfIwi — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

C'est l'embouteillage au Real Madrid

Cette saison, Rodrygo a déjà disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues, et il a réussi à inscrire treize buts et à délivrer huit passes décisives. Des statistiques qui seront sûrement moindres avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Pour le moment, le Real Madrid dispose donc pour son secteur offensif de Rodrygo, Vinícius, Joselu, Arda Güler, et Brahim Diaz. En plus du champion du monde 2018, Endrick débarquera aussi en Espagne l'été prochain. Qu'importe le dispositif que choisira Carlo Ancelotti, ce dernier fera des déçus.