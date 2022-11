Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Soulagement pour cette grosse recrue du mercato

Publié le 15 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur de son tout premier but sous le maillot du PSG depuis son arrivée lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike s’est donc libéré d’un poids avant la longue trêve qui s’annonce en raison de la Coupe du Monde. Et l’ancien attaquant du Stade de Reims n’a pas caché son soulagement après la rencontre.

Dimanche, alors que le PSG a largement dominé l’AJ Auxerre (5-0) en championnat, Hugo Ekitike (20 ans) a enfin débloqué son compteur avec le club de la capitale. Recruté en tout début de mercato estival en provenance du Stade de Reims, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Ekitike a donc inscrit son premier but avec le PSG, lui qui a vécu une première partie de saison mouvementée avec notamment un temps de jeu limité.

« Beaucoup d’émotions »

Au micro de Prime Video après la rencontre, Ekitike a fait part de son soulagement d’avoir enfin marqué au PSG : « J'ai ressenti beaucoup d'émotions, car je marque au Parc, à la maison. Ça me libère même si je n'aime pas dire ce mot, mais je l'attendais. Je suis content de marquer mon premier but ici. On se charrie beaucoup avec mes coéquipiers, on se chambre. Ils savaient que j'attendais ce but. Ça me fait du bien de voir que tout le monde est heureux. Je suis un joueur de collectif, j'aime bien passer des bons moments sur le terrain et en dehors », indique Ekitike.

« Je prends ce que j’ai à prendre »