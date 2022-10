Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le joli coup du mercato en remet une couche sur son arrivée

Publié le 12 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en tout début de mercato estival pour 40M€, Vitinha s’est rapidement imposé comme une nouvelle pièce maitresse du système mis en place par Christophe Galtier. Et le milieu de terrain portugais s’est une nouvelle fois confié sur son intégration réussie dans la capitale.

Titulaire indiscutable dans l’entrejeu du PSG aux côtés de Marco Verratti qui semble d’ailleurs avoir facilité son acclimatation, Vitinha (22 ans) a déjà justifié les 40M€ investis sur lui en tout début de mercato estival. Recruté en provenance du FC Porto, l’international portugais est assurément la recrue la plus convaincante de l’été au PSG, et il s’est confié sans détour sur ses débuts au club.

Vitinha remercie Verratti

Interrogé lundi en conférence de presse, Vitinha assure avoir reçu un accueil idéal après son transfert au PSG, ce qui lui a facilité la tâche : « Je me sens bien en ce début de saison. Je sais que c’est le travail qui a payé, c’est aussi le soutien du staff, des coéquipiers. J’espère prolonger la bonne période. Avec Verratti, la relation est excellente. On se complète malgré nos ressemblances. J’espère encore faire plus et mieux », indique le milieu de terrain portugais, qui rend au passage hommage à son compère de l’entrejeu du PSG, Marco Verratti.

« Je crois en mes capacités »